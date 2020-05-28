В Украину пришел циклон: синоптики предупредили о сильных дождях и грозах

28.05.2020, 11:06, Новости дня

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий в Украине 28 мая.

По прогнозам синоптиков, днем в большинстве северных, центральных и южных областей пройдут сильные дожди.

В Киеве и Киевской области также ожидаются сильные осадки (I уровень опасности).

В то же время в большинстве восточных областей Украины, по данным Укргидрометцентра, – чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температура воздуха в Украине днем 28 мая прогнозируется на уровне +15…17 °C.

Скриншот: meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко написала в Facebook, что на Украину надвигается циклон из Турции.

“Циклон обусловит значительные дожди. Дожди будут сопровождаться грозами и порывистым, до сильного, северо-восточным ветром”, – отметила она.

Позже Диденко добавила, что циклон, который пришел в Украину, – активный.

“Циклон уже у нас. Могут за короткий промежуток времени даже на локальной территории умеренные дожди переходить в мощные ливни. Особая готовность сегодня-завтра должна быть у коммунальных служб”, – предупредила синоптик.

Циклон – активний, вже – в нас, можуть за короткий проміжок часу навіть на локальній території помірні дощі переходити у… Posted by Наталка Діденко on Neljapäev, 28. mai 2020