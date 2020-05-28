 

Tencent привлекла $6 миллиардов за счет продажи облигаций

28.05.2020, 10:55, Новости дня

Китайский технологический гигант Tencent Holdings Ltd. привлек $6 миллиардов в рамках продажи облигаций, что стало крупнейшим размещением бондов азиатской корпорации в 2020 году, пишет Reuters.

В рамках сделки Tencent привлекла $1 миллиард за счет продажи 5-летних облигаций, $2,25 миллиарда за счет продажи 10-летних бондов, $2 миллиарда за счет продажи $30-летних бумаг и еще $750 миллионов за счет продажи 40-летнего долга.

Это первый случай, когда Tencent, вторая по рыночной капитализации компания Азии, разместила 40-летние облигации.

Спрос со стороны инвесторов достиг $36 миллиардов, рассказали Reuters источники, знакомые с ситуацией.

По данным Refinitiv, сделка была крупнейшей среди нефинансовых компаний в азиатском регионе в текущем году.

Ранее на этой неделе Tencent сообщила, что инвестирует в течение следующих пяти лет 500 миллиардов юаней ($70 миллиардов) в IT-инфраструктуру, включая облачные вычисления, искусственный интеллект и кибербезопасность.



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