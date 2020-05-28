Оперштаб: число умерших повторило наивысший показатель и превысило 4 тысячи

28.05.2020, 10:55, Новости дня

В РФ число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 8 371 человека и достигло 379 051, сообщает оперштаб.

Темп прироста зараженных остался на уровне +2,3% (27 мая было выявлено 8 338 инфицированных, 25 и 26 мая в сутки подтверждалось примерно по 8 900 диагнозов). При этом, как и ранее, более 40% новых заболевших не имеют никаких симптомов.

Скончались от заболевания 4 142 человек. При этом число умерших за сутки — 174 летальных исхода — вновь повторило наивысший показатель, установленный 26 мая. Это самое высокое значение за все время распространения коронавируса в стране.

Полностью выздоровели от COVID-19 на данный момент 150 993 пациента (в том числе 8 785 были выписаны за последние сутки). Таким образом, справился с инфекцией уже каждый третий заболевший.

В Москве число заболевших достигло 173 497 человек (плюс 2 054 зараженных за сутки). 71 251 пациентов уже выздоровели, 2 254 скончались.