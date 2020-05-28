 

В Прибайкалье ускорят темпы восстановления пострадавших от наводнения территорий

28.05.2020, 10:55, Новости дня

Темпы восстановления пострадавших от наводнения территорий Прибайкалья ускорят. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск" со ссылкой на врио главы региона. Игорь Кобзев завил об этом в рамках видеоконференции под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В совещании также участвовали федеральные министры и заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Напомним, восстановление инфраструктуры и инфраструктуры после наводнения в Иркутской области контролирует президента. На эти цели из российского бюджета в 2020 году было выделено 7 млрд рублей.

Марат Хуснуллин отметил, что благодаря совместным усилиями областного правительства и федерального центра уже решен ряд вопросов. К примеру, начато возведение водозащитных дамб. Работы сейчас проводятся на 148 пострадавших объектах, в том числе социальной инфраструктуры и жилых домах. Около половины планируют завершить в этом году. Игорь Кобзев также заявил, что отставание, возникшие на нескольких объектах, уже корректируется, и все работы буду закончены в срок.

"Мы благодарим все министерства за то, что они подключились к этой работе. Мы понимаем, что это государственная задача и она крайне важна", — отметил врио главы Иркутской области Игорь Кобзев.

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ГТРК "Иркутск"



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