Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в кинотеатрах

28.05.2020, 10:53, Новости дня

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в кинотеатрах, информирует ведомство.

«Роспотребнадзор совместно с министерством культуры Российской Федерации подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах», – передает РИА «Новости» сообщение Роспотребнадзора.

В рекомендациях указано, что зрители в кинотеатре должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

«Обеспечить соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении зрителей и сотрудников в кинотеатре, в зоне кассового обслуживания, в фойе и зоне кинобаров кинотеатра, при входе в кинозалы и выходе из кинозалов, при расстановке столов кинобаров и сидячих мест в фойе (кресла, диваны, стулья)», – говорится в сообщении.

Согласно документу, рекомендовано по возможности продавать продукцию кинобаров бесконтактным способом, в том числе с помощью автоматов (вендинговых машин).

Также сотрудники кинотеатров должны быть обеспечены масками и перчатками.

«Обеспечить сотрудников кинотеатров запасом одноразовых масок и перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже одного раза в три часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается», – говорится в рекомендациях.

«Установить интервалы между сеансами не менее 30 минут с целью проведения проветривания и уборки кинозала с применением дезинфицирующих средств. В период проведения уборки кинозала между сеансами проводить дезинфекцию ручек и поверхности кресел кинозала дезинфицирующими средствами», – говорится в тексте документа.

В рекомендациях указано, что 3D-очки могут предоставляться в кинотеатрах только при условии дезинфекции, также Роспотребнадзор рекомендует носить гигиенические маски при посещении кинотеатра, для сотрудников это обязательно наряду с ношением перчаток.

Вместе с тем все сотрудники кинотеатра должны иметь одноразовые маски, перчатки и запас дезинфицирующих салфеток и антисептиков для рук.

За последние сутки в РФ выявлен 8371 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксированы 174 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 4142 человека. Накануне, 27 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8338. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 33.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.