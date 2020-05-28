Рабочие места для подростков откроются в Мурманской области

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28.05.2020, 10:53, Новости дня

Правительство Мурманской области на заседании в пятницу примет решение об открытии рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет на общественных работах, сообщил глава региона Андрей Чибис.

Подробно о мерах поддержки населения и об организации общественных работ Чибис рассказал 27 мая в прямом эфире Instagram с директором департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной.

«Завтра у нас заседание областного правительства, и мы будем принимать решение о запуске рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет, чтобы ребята могли работать летом и получать деньги. Потому, что важно дать возможность нашим старшеклассникам-подросткам, тоже работать, зарабатывать деньги. Это и финансово правильно и очень правильно, с точки зрения воспитания к труду. Когда ты приносишь пользу своему населенному пункту, в котором ты живешь, учишься, работаешь и так далее – это еще один важный элемент воспитательной работы. Уверен, что такая мера будет очень востребована», – сказал Чибис, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В ходе беседы он также поделился практиками Мурманской области в борьбе с пандемией коронавируса. Рассказал о том, как идет процесс ослабления режима самоизоляции, о контроле соблюдения профилактических мер, о том, как удалось стабилизировать ситуацию в Белокаменке. Губернатор Мурманской области подробно рассказал о создании необходимых и максимально благоприятных условий для поддержки въездного внутреннего туризма и также сообщил о возможном снижении четырнадцатидневного карантина после въезда в регион.

Кроме того, Чибис и Кислицына обсудили перспективы развития региона и новые точки роста развития Русского Севера в связи с созданием территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» в Мурманской области.

Прямой эфир Экспертного института социальных исследований в рамках цикла бесед с руководителями субъектов Российской Федерации «Регионы о главном. Коронавирус» прошел в формате двусторонней трансляции в Instagram-аккаунте проекта «Региональные практики» и аккаунте губернатора Мурманской области. В интервью были озвучены вопросы как от участников прямой трансляции, оставленные в комментариях, так и от СМИ, экспертов, жителей региона, присланные заранее.



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