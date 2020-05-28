Объявлена дата дебюта нового Volkswagen Nivus

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28.05.2020, 10:50, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen сегодня официально представит новый компактный кроссовер под названием Nivus.

Данный автомобиль будут первоначально продаваться исключительно в странах Латинской Америки. Первые сведения о кроссовере Nivus поступали с августа прошлого года, тогда как изначально объявили, что паркетник получит платформу MQB A0. В салоне применят современный мультимедийный комплекс.

Под капотом установили 1-литровый бензиновый агрегат с мощностью 128 л.с. Есть предположения, что автомобиль оснащается 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Кроме того, здесь применили увеличенный багажник объемом 415 л.с. Остальные характеристики транспортного средства пока скрыты.



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