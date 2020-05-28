Ford научила свои автомобили убивать коронавирус

28.05.2020, 10:50, Новости дня

Американская компания Ford анонсировала выпуск нового дезинфектора, которым будут оснащаться полицейские автомобили.

В свою очередь, причина данного решения состоит в том, что у сотрудников правоохранительных органов недостаточно времени для проветривания салона и других мер дезинфекции. Вместе с тем коронавирусная инфекция неспособна распространяться при высокой температуре, из-за чего и устанавливается новая система. Благодаря примененному оборудованию салон машины прогревается до 56 градусов для уничтожения инфекции.

Один из создателей системы указал, что ее запуск осуществляется достаточно сложно, а причина тому – невозможность внезапного запуска обогрева салона. При таком методе дезинфекции можно добиться до 99% уничтожения вируса в салоне автомобилей.