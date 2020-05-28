Названа дата продаж седана Hyundai Sonata

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28.05.2020, 10:50, Новости дня

Новый флагманский седан Hyundai Sonata может появится в продаже на российском рынке к середине лета 2020 года.

Производителю удалось существенно улучшить заднюю часть салона, в которой теперь значительно прибавилось пространства для пассажиров. Из главных особенностей по салону также следует отметить мультимедийный комплекс, цифровую приборную панель и ряд других новых элементов, включая сенсорный блок управления климатической установкой. Кроме того, отделка салона стала более качественной и придающей салону дорогой вид.

В свою очередь, новая модель имеет 1,5-литровый бензиновый мотор с мощностью 170 л.с., однако не исключается также применение иных версий, которые смогут похвастаться улучшенными параметрами. Цена автомобиля для рынка РФ пока не рассекречена.



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