Китайский парламент принял резолюцию о разработке закона о безопасности в Гонконге

28.05.2020, 10:48, Новости дня

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге, следует из итогов голосования.

Голосование по «Решению о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг» состоялось в Доме народных собраний на завершающем заседании ежегодной сессии парламента, передает РИА «Новости».

За принятие проголосовали 2 тыс. 878 депутатов, один против, шестеро воздержались.

Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о безопасности специально для Гонконга.

Также парламент одобрил первый в истории Китая Гражданский кодекс. «За» проголосовали 2879 делегатов, «против» – двое, еще пять человек воздержались.

Принять единый и упорядоченный Гражданский кодекс в КНР пытались уже четыре раза – в 1954, 1962, 1979 и 2001 годах, однако это не увенчалось успехом из-за имевшихся разногласий по формулировкам и пониманию тех или иных терминов.

Ранее Китай не позволил США устроить в СБ ООН заседание по Гонконгу. До этого госсекретарь США Майк Помпео сообщил Конгрессу, что Гонконг более не сохраняет значительную степень автономии по отношению к КНР.