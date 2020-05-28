Число выздоровевших от коронавируса в РФ превысило 150 тыс. человек

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28.05.2020, 10:48, Новости дня

Количество вылечившихся от коронавируса в РФ достигло 150 тыс. 993 человек, что составляет 40% от общего числа заразившихся, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число выздоровевших превышает число новых случаев в РФ три дня подряд. Суточный рост в стране составил рекордно низкие 2,3%, как и днем ранее, передает ТАСС.

Кроме того, количество так называемых активных случаев заражения коронавирусом, то есть пациентов, продолжающих лечение в данный момент, в Москве впервые с 11 мая оказалось меньше 100 тысяч и составило 99 тыс. 992 человека. Всего в столице вылечился 71 тыс. 251 человек, что составляет 41% от всех заразившихся в городе.

Суточный рост в столице составил рекордно низкие 1,2% против 1,3% днем ранее.

За минувшие сутки в РФ выявлено 8371 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 379 тыс. случаев заболевания.



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