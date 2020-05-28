Бригада московских врачей прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

28.05.2020, 10:48, Новости дня

Бригада врачей из Москвы и партия медицинских препаратов прибыла спецбортом в Дагестан для помощи в лечении пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В Махачкалинском международном аэропорту встретили спецборт из Москвы с бригадой высокопрофессиональных врачей и первой партией медицинских препаратов для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19», – говорится в сообщении регионального правительства в Instagram.

Там уточнили, что этим бортом в Дагестан прилетела бригада во главе с врачом-хирургом с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса.

В бригаду входят пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры, которые уже имеют опыт работы с пациентами с коронавирусом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В четверг, 28 мая, в 2 часа ночи, Руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан @agiprd Владимир Иванов вместе с зам.Председателя Народного Собрания РД Еленой Ельниковой, зам. министра здравоохранения РД Салманом Ахмедовым в Махачкалинском международном аэропорту встретили спецборт из Москвы с бригадой высокопрофессиональных врачей и первой партией медицинских препаратов для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19. Этим же бортом в Дагестан прилетела бригада во главе с врачом-хирургом с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса. В его составе высокопрофессиональные пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с коронавирусом. Врачи укомплектованы полными наборами средств индивидуальной защиты для старта работы. Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину отправить бригады столичных медиков в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой. Глава государства отметил, что данная мера возможна, поскольку у московских специалистов имеется достаточно накопленного опыта. Кроме того, Путин подчеркнул, что столичная система здравоохранения обладает весомым запасом прочности. @covid2019_rd

Публикация от Правительство РД (@pravitelstvo_rd) 27 Май 2020 в 5:36 PDT

Ранее медики из Москвы прибыли в Забайкалье, а также в Ингушетию.

Напомним, президент РФ Владимир Путин распорядился направить столичных специалистов в регионы, где сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом. В первую очередь, по его словам, в помощи нуждаются Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, а также Забайкальский край.