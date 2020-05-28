Профессор заявил о завершении второй волны вспышки коронавируса

28.05.2020, 10:30, Новости дня

Вторая волна коронавируса уже подходит к концу, сообщил доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров.

Гундаров заявил, что вторая волна коронавируса уже идет, более того – подходит к концу, передает «Царьград».

Такие выводы эпидемиолог сделал на основе сравнения графиков смертности от пневмоний за 2019 и 2020 годы. За основу взял не календарный год, а день летнего солнцестояния – 22 июня.

«Оказалось, что когда накладываешь графики смертности от коронавирусной пневмонии и от других пневмоний, то там ситуация повторяющаяся из года в год, одна и та же. С июня начинается снижение смертности, чуть-чуть, небольшой подъем в октябре, взлет в январе, спад в феврале и подскок в марте. И вот оказывается, что первая у нас уже волна была – в конце 2019 года», – считает профессор.

По предположению Гундарова, в марте началась вторая волна эпидемии, которая в данный момент подходит к концу.

Осенью же эксперт ожидает новый, однако небольшой подъем заболеваемости.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир находится в середине первой волны коронавируса, но есть риск, что вместо второй волны произойдет второй пик заболеваемости.