 

Профессор заявил о завершении второй волны вспышки коронавируса

28.05.2020, 10:30, Новости дня

Вторая волна коронавируса уже подходит к концу, сообщил доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров.

Гундаров заявил, что вторая волна коронавируса уже идет, более того – подходит к концу, передает «Царьград».

Такие выводы эпидемиолог сделал на основе сравнения графиков смертности от пневмоний за 2019 и 2020 годы. За основу взял не календарный год, а день летнего солнцестояния – 22 июня.

«Оказалось, что когда накладываешь графики смертности от коронавирусной пневмонии и от других пневмоний, то там ситуация повторяющаяся из года в год, одна и та же. С июня начинается снижение смертности, чуть-чуть, небольшой подъем в октябре, взлет в январе, спад в феврале и подскок в марте. И вот оказывается, что первая у нас уже волна была – в конце 2019 года», – считает профессор.

По предположению Гундарова, в марте началась вторая волна эпидемии, которая в данный момент подходит к концу.

Осенью же эксперт ожидает новый, однако небольшой подъем заболеваемости.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир находится в середине первой волны коронавируса, но есть риск, что вместо второй волны произойдет второй пик заболеваемости.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Очевидцы рассказали подробности перестрелки на юге Москвы

27.04 / Путин поручил разработать меры по снижению до 15% взноса по ипотеке семьям с детьми

05.05 / Обозреватель Bloomberg – цены на нефть вернутся к былым уровням через годы или даже десятилетия

22.05 / СК возбудил еще одно уголовное дело о коронавирусном фейке

31.03 / В Киеве начали тестировать на коронавирус всех пациентов с воспалением легких – Кличко

13.04 / Россия и Иран подчеркнули необходимость отказа от ограничений в поставках медикаментов

27.05 / Для поступления в вуз онлайн от абитуриентов потребуют электронную подпись

23.04 / Гор поддержал кандидатуру Байдена

13.05 / MSNBC – для открытия школ и вузов в США не хватает тестов на COVID-19

13.05 / В Европе констатировали переход Италии от «непонимания» к «нелюбви» к ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска