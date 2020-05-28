В Москве продлен прием заявок на субсидии для предпринимателей

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28.05.2020, 10:30, Новости дня

Власти Москвы продлили прием заявок на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«В столице продлили прием заявок на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу, такое решение принято после обращений предпринимателей. Ранее завершить заявочную кампанию планировалось 1 июня», – приводятся ее слова на сайте мэра Москвы.

Она напомнила, что для поддержки предпринимателей в городе введены налоговые льготы, гранты, рассрочки по аренде и другим платежам.

«Уже дает первые результаты масштабная программа льготного кредитования и рефинансирования ставок. Важное направление – это субсидии. Нам продолжает поступать большое количество заявок на них. И, чтобы все желающие успели подать документы, мы решили продлить заявочную кампанию по всем востребованным видам субсидий», – сказала Сергунина.

Вице-мэр отметила, что срок приема заявок продлевается для самых популярных видов выплат на тот период, пока они остаются востребованными у предпринимателей: субсидия для социальных предприятий, на продвижение товаров онлайн, на продвижение товаров через сервисы доставки, для предприятий гостиничной сферы, для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера, на экспорт товаров, услуг или продуктов интеллектуального труда, на участие в выставках, на обучение персонала, для франчайзи, для коммерческих коворкингов.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что организации, которые пострадали от пандемии коронавируса, смогут в период вынужденных нерабочих дней направлять на выплату зарплат и другие обязательные платежи субсидии на выполнение госзаданий. 



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