Стало известно о триллионной ошибке при создании «Силы Сибири»

28.05.2020, 10:30, Новости дня

Газопровод «Сила Сибири» столкнулся с серьезными проблемами из-за масштабных ошибок и нарушений при освоении Чаяндинского месторождения. Газпром рискует потерять 1,5 трлн рублей и сорвать многомиллиардный контракт на поставку газа в Китай, говорится в расследовании журналистов.

Заместитель руководителя 307 департамента Газпрома Андрей Филиппов и главный геолог «Газпром добыча Ноябрьск» Дмитрий Изосимов попытались обмануть государство и руководство Газпрома, чтобы скрыть масштабы проблем при освоении одного из важнейших для Газпрома месторождений – Чаяндинского, которое выступает ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири».

Согласно расследованию издания «Лента.ру», топ-менеджеры Газпрома приняли участие во внутренних комиссиях, на которых разбирались ошибки и проблемы Чаяндинского месторождения. Комиссия была созвана после того, как группа ведущих инженеров во главе с Вячеславом Щеголевым неоднократно жаловалась на ошибки при освоении Чаянды. В частности, сотрудники настаивают, что текущих мощностей месторождения не хватит для планового заполнения газопровода «Сила Сибири», из-за чего многомиллиардный контракт на поставку газа в Китай может быть сорван.

Руководителем комиссии назначили Андрея Филиппова, который в разговоре с инженерами признал масштабные проблемы на Чаянде и сообщил, что по итогам комиссии им придется написать «отписку». В этом документе представлен обновленный план освоения Чаяндинского месторождения, который противоречит изначально утвержденному Газпромом и Роснедрами плану освоения. Фактически это служебный подлог, который вводит в заблуждение руководство Газпрома и государственные органы. По словам Щеголева, этот факт известен правоохранительным органам и в правительстве, а именно в министерстве энергетики.

Также из «отписки» следует, что Чаянда уже работает на пределе и не сможет в полном объеме заполнить газопровод «Сила Сибири» в соответствии с изначально утвержденном государством планом.

Совокупные потери государственной Газпрома от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 трлн рублей. Эта сумма включает в себя потери от 34 «сухих» скважин, которые оцениваются минимум в 500 млрд рублей упущенной прибыли в пересчете на всю длительность контракта между Россией и Китаем.

Также в эту сумму входит 2 млрд рублей, которые компания потеряет в результате ремонта скважин из-за неверных решений менеджмента на Чаяндинском месторождении. Наконец, около 1 трлн рублей придется потратить на строительство газопровода «Сила Сибири – 2», который должен будет подпитывать «Силу Сибири».

Маршрут «Силы Сибири – 2», который изначально носил название «Алтай», изменился кардинально. Если раньше газопровод должен был проходить рядом с Павлодарской областью Казахстана и попадать в перемычку между Монголией и Казахстаном, то теперь труба должна пройти от Бованенковского месторождения на Ямале через территорию всей РФ до Байкала, вблизи которого перейдет границу Монголии и дальше пойдет на Китай.

Более того, только в последней версии проекта появилась перемычка между газопроводами «Сила Сибири» и «Сила Сибири – 2». Все предыдущие планы строительства нового газопровода создание перемычки не предусматривали.

Между тем, в пресс-службе Газпрома заявила, что «у проекта «Сила Сибири» проблем нет». На момент публикации пресс-служба Минэнерго никак не отреагировала на запрос.

Напомним, в декабре прошлого года был запущен газопровод «Сила Сибири», по которому транспортируется газ из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.

В мае Газпром начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири – 2». Он должен пройти через Монголию в Китай по каналу мощностью до 50 млрд кубометров.