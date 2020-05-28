Певица Слава показала редкое фото с двумя дочерьми и супругом

28.05.2020, 10:30, Разное

В своем микроблоге Instagram певица Слава показала редкое фото с двумя дочерьми и супругом Анатолием Данилицким. С дипломатом артистка в браке 18 лет, но он не любит посещать различные мероприятия с женой и выходить в свет.

Слава написала, что на снимке все ее родные люди, пожелав близким крепкого здоровья. На фото запечатлены старшая дочь Александра, которая появилась в гражданском браке с Константином Морозовым. Девушка живет отдельно, поэтому редко появляется на семейных фотографиях. Младшая дочь Антонина часто позирует для звездной матери, чем радует поклонников артистки.

Фолловеры засыпали певицу Славу комплиментами. Многие отметили, что у них красивая и дружная семья, которая не выставляет свою жизнь «на показ». Анастасия Владимировна выглядит как старшая сестра рядом со своими дочерьми. Кроме этого, многие заметили, что у Славы сильные гены, так как девочки очень на нее похожи. Также поклонники похвалили супруга артистки, написав, что ей с ним «очень повезло».