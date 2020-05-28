 

В РФ подтвердили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса

28.05.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 8371 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 379 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлен 8371 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2054, Подмосковье –  774, Санкт-Петербурге –  383.

Всего в стране выявлено 379 тыс. 51 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 150 тыс. 993 человек, из них 8785 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 174 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 4142 человек.

Накануне, 27 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8338. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 33.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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