Референдум об объединении Архангельской области и НАО решили отложить

28.05.2020, 10:16, Новости дня

Референдум об объединении Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области в 2020 году проводить не будут, сообщил председатель рабочей группы от НАО Матвей Чупров.

«Вчера (в среду) у нас был (секретарь генерального совета партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Федерации Андрей) Турчак, и на совещании, на котором присутствовали два врио по ВКС, четко прозвучала позиция, что референдума 13 числа не будет, что мы переворачиваем эту страницу, и та политическая история уходит на задний план», – цитирует РИА «Новости» Чупрова.

По его словам, принято решение, что развитие Архангельской области и Ненецкого округа будет проходить в рамках макрорегиона, без политических объединений.

«Должна быть подготовлена программа развития по Арктике, которая закрепит развитие НАО и Архангельской области как отдельный подпункт этой программы», – добавил Чупров.

Напомним, ранее врио губернаторов Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подтвердили важность совместного экономического развития. Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу по экономической интеграции и совместному социально-экономическому развитию регионов.

Цыбульский и Бездудный подписали меморандум о намерении создать новый единый субъект Федерации. Инициативу должны поддержать на референдуме жители обоих субъектов.