 

Елена Воробей продала свою квартиру в Черногории из-за кризиса

28.05.2020, 10:09, Разное

В одном из интервью Елена Воробей рассказала, что из-за кризиса была вынуждена продать квартиру в Черногории. Эту недвижимость артистка использовала как дачу, приезжая каждый год туда отдыхать.
Елена Воробей пояснила, что она является самозанятым лицом, поэтому выплаты от государства ей не положены. Например, театральные деятели и бюджетники получают поддержку, а ИП-шники на неопределенный срок из-за пандемии лишились возможности зарабатывать. Актриса призналась, что она – единственный кормилец в семье. Елена Воробей помогает дочери и племянникам, поэтому ей пришлось обналичить вложения, которые были сделаны в недвижимость.

Ранее на безденежья пожаловалась Людмила Поргина, которая является вдовой актера Николая Караченцова. За это ее осудила Татьяна Бронзова, супруга Бориса Щербакова. Она считает, что артистам «грех жаловаться», так как они получают пенсию приблизительно в 50 тысяч рублей. Также жаркая дискуссия по поводу тяжелого финансового положения знаменитостей разгорелась между музыкантом Сергеем Шнуровым и продюсером Иосифом Пригожиным. Лидер группы «Ленинград» убежден, что супруг Валерии просто «прибедняется».



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