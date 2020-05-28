 

Глава ФОМ сравнил влияние коронавируса на россиян с событиями 1992 года

28.05.2020, 10:08, Новости дня

Руководитель Фонда «Общественное мнение» Александр Ослон сравнил влияние эпидемии коронавирусной инфекции на российское общество с событиями 1992 года.

«Надо сказать, что сам факт происшедшего тотального и радикального изменения образа жизни является редчайшим. Я бы сравнил это с началом 1992 года, когда образ жизни изменился тотально, радикально и безвозвратно», – сообщил Ослон «Известиям».

По его словам, в 1992 году произошла отмена правил, на основе которых формировался образ жизни. Тогда, сообщил социолог, все жители огромной страны превратились в подростков, которым приходилось искать собственный способ адаптации к реальности.

«Люди не могли обращаться к старшим, потому что старшие тоже стали подростками. Никто никогда не жил в условиях отсутствия запретов. Тогда пути назад не было», – отметил социолог.

Согласно данным опроса ВЦИОМ о восприятии гражданами страны текущей ситуации и мер, предпринимаемых властями, большинство россиян считают коронавирус более опасным, чем сезонный грипп, и больше боятся за свое здоровье, чем за потерю работы. 



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