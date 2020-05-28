 

Глава ДНР высказался по поводу взлома своего аккаунта в Twitter

28.05.2020, 10:08, Новости дня

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин считает, что его аккаунт в Twitter взломали профессионалы, по почерку действий это были не только сотрудники СБУ.

«Мы реагируем по факту. И действительно есть возможность доносить вовремя информацию. Но, тем не менее, была надежда, что аккаунты удастся сохранить, сберечь. Но работают профессионалы, я бы по характеру и почерку действий не сказал бы, что это только СБУ», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter. По его словам, «противник», воспользовавшись случаем, «распространяет компрометирующую информацию с целью дестабилизации обстановки» в ДНР.



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