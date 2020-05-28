 

Минобороны получило партию модернизированных минометов «Сани»

28.05.2020, 10:08, Новости дня

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник» (входит в «Уралвагонзавод» Ростеха) поставил Минобороны партию модернизированных 120-мм минометных комплексов «Сани», сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

«ЦНИИ «Буревестник» выполнил обязательства по ГОЗ и отгрузил партию модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А в интересах министерства обороны РФ», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Минометный комплекс 2С12А «Сани» предназначен для уничтожения навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных открыто и в укрытиях полевого типа, на обратных скатах высот и в глубоких ущельях, в том числе в непосредственной близости к переднему краю обороны. Для стрельбы из миномета применяются осколочно-фугасные мины всех модификаций от любых 120-мм минометных систем. В целях решения отдельных тактических и огневых задач могут применяться дымовые, осветительные и зажигательные мины, а также комплекс управляемого вооружения «Грань».

«Благодаря значительной мощности мины, достаточной скорострельности, маневренности, дальности и кучности боя, модернизированный 120-мм минометный комплекс 2С12А способен эффективно и своевременно выполнять различные задачи при ведении боевых действий», – отметили в концерне.



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