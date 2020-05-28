Синоптики предрекли новое похолодание в России в первый день лета

28.05.2020, 10:06, Разное

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ожидает резкого похолодания в европейской части страны в начале лета. Морозный арктический воздух придет к нам уже 1 июня.

Вильфанд отметил, что в течение нескольких дней термометры будут показывать +12…+15. По словам метеоролога, прохладнее станет и в Сибири. Например, в Красноярском крае и Иркутской области температура окажется на 4-6 градусов ниже нормы, передает РИА Новости.