Эпидемиолог о разработке вакцины от коронавируса: Выброшенные на ветер деньги

28.05.2020, 10:06, Разное

По его словам, вакцинировать от коронавируса будут только тех, кто в очаге заболевания. Дети инфекции всерьез не подвержены, а в организме пожилых антитела вырабатываются крайне неохотно.

Разработка вакцины – выброшенные на ветер деньги, считает Филатов. В России уже есть лекарства, которые могут бороться с коронавирусом, отметил специалист.

В НИИ имени Сеченова разработана вакцина, которая укрепляет иммунитет даже у пожилых людей. Ее действия хватает на три месяца, заявил ученый в эфире радиостанции “Комсомольская правда”.

Лекарство сейчас не производится, но могло бы помочь больным. “А разрабатывать специфическую вакцину против коронавируса нет смысла”, – резюмировал эксперт.

Опасность COVID-19 специалист считает преувеличенной и раздутой прессой. Коронавирусом бессимптомно болеет почти половина зараженных, напомнил Филатов. Значит, инфекция не так страшна, уверен ученый.

На его взгляд, вирус “погуляет” в человеческой популяции первые две недели июня, а потом “впадет в спячку”, и найти его будет трудно. Филатов усомнился, что после Москвы пик распространения эпидемии наступит в регионах.

В России коронавирусом заболели более 370 тысяч человек. На совещании с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе отмены карантина.

С 1 июня в городе заработают магазины непродовольственных товаров и службы быта. Жителям столицы разрешат гулять три раза в неделю по определенным дням.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Мар 2020 в 5:31 PDT