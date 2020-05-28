 

СМИ: США готовятся предъявить обвинения жене Мадуро

28.05.2020, 10:05, Новости дня

США готовятся в ближайшие месяцы обвинить жену президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ряде преступлений, включая незаконный оборот наркотиков и коррупцию.

Об этом сообщили Reuters четыре человека, знакомых с делом.

Если Вашингтон пойдет на предъявление обвинений Силии Флорес, то они будут по крайней мере частично связаны с сорванной сделкой по продаже кокаина, из-за которой два ее племянника уже оказались в тюрьме во Флориде.

В конце марта американские прокуроры предъявили Мадуро и нескольким нынешним и бывшим венесуэльским чиновникам обвинения в наркотерроризме и контрабанде наркотиков.

Прокуроры утверждают, что Мадуро, который уже восьмой год занимает пост президента Венесуэлы, несколько лет пытается наводнить США кокаином, стремясь ослабить американское общество и одновременно укрепить свои позиции и увеличить состояние.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил Reuters, что вопросы агентства по поводу возможного предъявления обвинений Флорес являются «тошнотворными, клеветническими и оскорбительными».



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