 

Меркель видит «большой стратегический интерес» ЕС к сотрудничеству с Китаем

28.05.2020, 10:05, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ЕС есть «большой стратегический интерес» к поддержанию сотрудничества с Китаем в условиях растущего списка претензий к правительству в Пекине.

Выступая в Берлине, германский лидер заявила, что отношения ЕС с Китаем станут главным приоритетом, когда 1 июля ее правительство на шесть месяцев станет председательствовать в ЕС.

«Нам, европейцам, нужно признать решительность, с которой Китай будет претендовать на лидирующие позиции в существующих структурах международной архитектуры», – заявила Меркель, выступая в исследовательском центре посредством видеосвязи.

По словам канцлера, она намерена поддерживать «критический, конструктивный» диалог с Пекином.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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