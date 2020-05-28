Меркель видит «большой стратегический интерес» ЕС к сотрудничеству с Китаем

28.05.2020, 10:05, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ЕС есть «большой стратегический интерес» к поддержанию сотрудничества с Китаем в условиях растущего списка претензий к правительству в Пекине.

Выступая в Берлине, германский лидер заявила, что отношения ЕС с Китаем станут главным приоритетом, когда 1 июля ее правительство на шесть месяцев станет председательствовать в ЕС.

«Нам, европейцам, нужно признать решительность, с которой Китай будет претендовать на лидирующие позиции в существующих структурах международной архитектуры», – заявила Меркель, выступая в исследовательском центре посредством видеосвязи.

По словам канцлера, она намерена поддерживать «критический, конструктивный» диалог с Пекином.