Дмитрий Рогозин считает идею Илона Маска бомбить Марс “прикрытием для выведения ядерного оружия в космос”

28.05.2020, 10:00, Новости дня

Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин считает, что идея основателя SpaceX Илона Маска бомбить Марс ядерными зарядами, чтобы изменить климат планеты, – это “прикрытие для выведения ядерного оружия в космос”. Об этом руководитель российской госкорпорации заявил в эфире “Соловьев LIVE” на ютубе.

“Недавно Илон Маск заявил, что ему надо бомбардировать ядерными зарядами Марс, чтобы сделать его атмосферу более приемлемой для жизни землян. Совершенно очевидно, что идея бомбить ядерными зарядами Марс выглядит чудовищно с точки зрения гуманных соображений. Кто ему дал право уничтожать планету?!” – сказал Рогозин.

Глава “Роскосмоса” заявил, что “за этой демагогией скрывается одно – это прикрытие для выведения ядерного оружия в космос”. И пообещал, что Россия будет препятствовать этому: “Мы видим такие попытки, считаем их неприемлемыми и будем максимально этому препятствовать”. На вопрос ведущего программы Владимира Соловьева, есть ли у России, чем ответить на это, Рогозин ответил, что есть.

Основатель SpaceX Илон Маск предлагал сбросить на полюса Марса термоядерные бомбы – чтобы создать там условия для земной жизни. По мнению Маска, таким образом испарится замерший углекислый газ на полюсах планеты, атмосфера станет плотнее и вызовет парниковый эффект, из-за чего повысится температура.

Интервью Рогозина вышло на фоне подготовки к запуску корабля Crew Dragon к МКС. SpaceX Илона Маска должна была стать первой частной компанией, которая бы доставила американских астронавтов на Международную космическую станцию. Сейчас астронавты могут попасть на МКС только на российских космических кораблях.

Однако старт отменили в последний момент из-за погоды. Вторая попытка запуска состоится 30 мая, в субботу.​