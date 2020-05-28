Boeing возобновил производство самолетов 737 MAX. При крушении этих лайнеров погибли 346 человек

28.05.2020, 10:00, Новости дня

Компания Boeing возобновила производство лайнеров 737 MAX спустя пять месяцев после его приостановки из-за двух авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Производство ведется на авиазаводе в Рентоне, штат Вашингтон. В заявлении компании говорится, что во время приостановки производства инженеры работали над усовершенствованием лайнера и его новой комплектацией. Boeing обещает выпускать авиалайнеры более низкими темпами, чтобы повысить безопасность рабочих и качество продукции. В дальнейшем производство будут наращивать.

29 октября 2018 года практически новый Boeing 737 MAX индонезийской Lion Air упал в море через 12 минут после взлета, никто из 189 находившихся на борту людей не выжил.

Второе крушение 737 MAX произошло меньше чем через полгода после первого: и вновь практически новый Boeing 737 MAX эфиопской Ehtiopean Airlines падает вскоре после взлета. В авиакатастрофе погибли 157 человек.

Один из потенциальных виновников катастроф – MCAS, или Maneuvering Characteristics Augmentation System – система усиления характеристик маневрирования.

Эта программа автоматически опускает нос самолета при определенных условиях. Ее добавили в Boeing 737 MAX, чтобы приблизить управляемость новой модели к старым 737-м. Для экономии топлива в линейке 737 MAX используются заметно увеличенные двигатели, расположенные немного иначе, чем в предыдущих самолетах семейства.

За счет этого в определенных режимах (например, при взлете) самолет может слишком высоко задирать нос, что повышает риск сваливания. MCAS в таких условиях автоматически опускает нос, выравнивая лайнер.

После двух аварий с практически новыми самолетами ключевая авиапрограмма компании Boeing – 737 МАХ – оказалась под угрозой. Пошатнулось доверие не только к крупнейшему авиапроизводителю, но и к американской системе сертификации авиационной безопасности, на которую равнялись авиарегуляторы по всему миру.

В марте 2019 года полеты и поставки этих самолетов приостановили по всему миру, производитель не поставил авиакомпаниям уже 400 лайнеров. Из-за ситуации с 737 MAX Boeing терпит миллиардные убытки.