Минфин перевел в регионы 100 млрд рублей для компенсации снижения доходов

28.05.2020, 9:53, Новости дня

Минфин перечислил 100 млрд рублей регионам для компенсации снижения их доходов, сообщили в ведомстве.

«Минфин РФ 26 мая, согласно распоряжению правительства, перечислил 100 млрд рублей 56 российским регионам для компенсации снижения их доходов. Средства направят в те субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов», – передает ТАСС сообщение Минфина.

Напомним, 24 мая правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов.