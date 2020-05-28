 

Главу Минэкологии Северной Осетии заподозрили в превышении полномочий

28.05.2020, 9:53, Новости дня

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«В Северной Осетии по материалам совместной проверки прокуратуры и ФСБ республики возбуждено уголовное дело в отношении регионального министра природных ресурсов и экологии. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»)», – сообщил источник ТАСС.

По данным местных СМИ, министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермен Мамиев задержан.

По версии следствия, в мае 2019 года между региональным министерством и коммерческой организацией был заключен госконтракт на ликвидацию негативного воздействия на окружающую среду Унальского хвостохранилища. Цена контракта составила порядка 406 млн рублей, которые были выделены в рамках реализации национального проекта «Экология».

Прокуратура выявила, что подрядчик, производивший утилизацию отходов II класса опасности, не имеет лицензии на производства подобного рода работ. Кроме того, экспертиза проектно-сметной документации объекта была проведена не уполномоченным органом.

«Достоверно зная, что все предусмотренные контрактом работы не выполнены, цели, указанные в государственном контракте по ликвидации опасных производственных отходов, не достигнуты, министр природных ресурсов и экологии региона подписал платежные документы, на основании которых была произведена полная оплата контракта», – – передает РИА «Новости» сообщение Генпрокуратуры.

В результате бюджету республики причинен был ущерб на сумму порядка 406 млн рублей, утверждают в Генпркуратуре.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / В Бейруте прошла совместная российско-ливанская акция в честь Дня Победы

29.04 / США потратит часть программы сдерживания России на стену вдоль границы с Мексикой

28.04 / Путин приравнял к «дикости и варварству» жертвование людьми ради экономики

05.05 / Великобритания на первом месте в Европе по числу жертв COVID-19, в Украине собираются скорректировать медреформу. Главное за день

31.03 / Офис генпрокурора продлил сроки расследования дела Шеремета до июня

24.04 / В борьбе с COVID-19 переливание плазмы – метод эффективный, но узкий

26.05 / Первый министр топлива и энергетики РФ умер от коронавируса

17.05 / Кнессет утвердил новое правительство Израиля. Для его формирования потребовалось 500 дней

18.04 / Independent – Трамп похвалил свою администрацию и дал «смелый» прогноз по числу жертв COVID-19 в США

15.05 / Умер композитор и пианист Эцио Боссо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска