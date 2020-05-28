Главу Минэкологии Северной Осетии заподозрили в превышении полномочий

28.05.2020, 9:53, Новости дня

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«В Северной Осетии по материалам совместной проверки прокуратуры и ФСБ республики возбуждено уголовное дело в отношении регионального министра природных ресурсов и экологии. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»)», – сообщил источник ТАСС.

По данным местных СМИ, министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермен Мамиев задержан.

По версии следствия, в мае 2019 года между региональным министерством и коммерческой организацией был заключен госконтракт на ликвидацию негативного воздействия на окружающую среду Унальского хвостохранилища. Цена контракта составила порядка 406 млн рублей, которые были выделены в рамках реализации национального проекта «Экология».

Прокуратура выявила, что подрядчик, производивший утилизацию отходов II класса опасности, не имеет лицензии на производства подобного рода работ. Кроме того, экспертиза проектно-сметной документации объекта была проведена не уполномоченным органом.

«Достоверно зная, что все предусмотренные контрактом работы не выполнены, цели, указанные в государственном контракте по ликвидации опасных производственных отходов, не достигнуты, министр природных ресурсов и экологии региона подписал платежные документы, на основании которых была произведена полная оплата контракта», – – передает РИА «Новости» сообщение Генпрокуратуры.

В результате бюджету республики причинен был ущерб на сумму порядка 406 млн рублей, утверждают в Генпркуратуре.