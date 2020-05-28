 

Новая российская космическая обсерватория начнет искать внеземные цивилизации

28.05.2020, 9:53, Новости дня

Космическая обсерватория «Миллиметрон» (или «Спектр-М»), основной задачей которой станет изучение ранней истории Вселенной, займется также поиском следов инженерной деятельности инопланетных цивилизаций, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

По его словам, запуск обсерватории, которая будет работать в миллиметровом и инфракрасном диапазонах, в точку либрации L2 запланирован после 2025 года.

«В числе наиболее интересных и захватывающих задач, на решение которых будет нацелена научная программа «Миллиметрона», изучение ранних стадий эволюции Вселенной, появления первых звезд и галактик, изучение физических процессов в ядрах активных галактик в области горизонта событий сверхмассивных черных дыр, определение космологических параметров Вселенной, поиск признаков жизни и даже возможной астроинженерной деятельности во Вселенной», – передает ТАСС слова Блошенко.

Специалист уточнил, что «Спектр-М» будет оснащен сверхвысокочуствительной научной аппаратурой, включая уникальную 10-метровую зеркальную систему с глубоким пассивно-активным охлаждением практически до температуры абсолютного нуля. Это позволит обеспечить сверхвысокую чувствительность и разрешающую способность измерений.

Обсерватория «Спектр-М» с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.

Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы «Навигатор-М», разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска «Миллиметрон» отправится на рабочую орбиту – в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 млн километров от нашей планеты.

Напомним, что первый пуск ракеты «Ангара-А5М» с космодрома Восточный намечается в конце 2024 года, а первый пуск ракеты «Ангара-А5В» с Восточного – в 2026-2027 годах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / В Черном море прекращены поиски пилота Су-27

16.04 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

01.05 / В Мукачево с 4 мая откроют парки и торговые центры – горсовет

30.04 / Песков: России удалось избежать катастрофического сценария эпидемии

29.04 / «Гознак» оценил опасность наличных в период коронавируса

21.05 / Помпео раскрыл претензии США к РФ по ДОН

10.04 / Врачей в Москве бесплатно поселили в отелях около больниц

05.04 / Поцеловал и умилил всех

28.04 / Всемирный банк утвердил выделение Украине $135 млн на сектор здравоохранения

03.04 / В Якутии объяснили «сухой закон» выпитым недельным запасом алкоголя и резонансными убийствами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска