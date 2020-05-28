Новая российская космическая обсерватория начнет искать внеземные цивилизации

28.05.2020, 9:53, Новости дня

Космическая обсерватория «Миллиметрон» (или «Спектр-М»), основной задачей которой станет изучение ранней истории Вселенной, займется также поиском следов инженерной деятельности инопланетных цивилизаций, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

По его словам, запуск обсерватории, которая будет работать в миллиметровом и инфракрасном диапазонах, в точку либрации L2 запланирован после 2025 года.

«В числе наиболее интересных и захватывающих задач, на решение которых будет нацелена научная программа «Миллиметрона», изучение ранних стадий эволюции Вселенной, появления первых звезд и галактик, изучение физических процессов в ядрах активных галактик в области горизонта событий сверхмассивных черных дыр, определение космологических параметров Вселенной, поиск признаков жизни и даже возможной астроинженерной деятельности во Вселенной», – передает ТАСС слова Блошенко.

Специалист уточнил, что «Спектр-М» будет оснащен сверхвысокочуствительной научной аппаратурой, включая уникальную 10-метровую зеркальную систему с глубоким пассивно-активным охлаждением практически до температуры абсолютного нуля. Это позволит обеспечить сверхвысокую чувствительность и разрешающую способность измерений.

Обсерватория «Спектр-М» с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.

Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы «Навигатор-М», разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска «Миллиметрон» отправится на рабочую орбиту – в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 млн километров от нашей планеты.

Напомним, что первый пуск ракеты «Ангара-А5М» с космодрома Восточный намечается в конце 2024 года, а первый пуск ракеты «Ангара-А5В» с Восточного – в 2026-2027 годах.