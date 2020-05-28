София Ричи и Скотт Дисик расстались после трех лет отношений

28.05.2020, 9:50, Разное

Бывший гражданский супруг и отец троих детей Кортни Кардашьян, 37-летний Скотт Дисик, и 21-летняя дочь Лайонела Ричи, София, разорвали отношения после трех лет романа. Об этом сообщают сразу несколько западных СМИ, включая Us Weekly и New York Post, ссылаясь на проверенные источники.

По данным прессы, София устала от стиля жизни Скотта, который вернулся к пагубным привычкам прошлого и из-за этого отправился в рехаб:

Софии это надоело… Их расставание было просто вопросом времени. Скотт сейчас – не самая лучшая версия самого себя. Софию сильно расстраивает вся эта ситуация, но она, в первую очередь, пытается позаботиться о себе.

София Ричи и Скотт ДисикВремя на самоизоляции Дисик и Ричи, в основном, проводили порознь. К тому же, как сообщают источники, руку к расставанию пары приложила и Кортни Кардашьян, якобы заверяя экс-супруга, что София – не лучший для него вариант, и, как отец троих детей, он должен больше времени уделять им, а не построению любовных отношений. Напомним, Скотт и Кортни начали встречаться в 2006 году. 14 декабря 2009 года у пары родился сын Мэйсон, 8 июля 2012 года – дочь Пенелопа, а 14 декабря 2014 года – сын Рейн. За время своего романа Кортни и Скотт несколько раз разрывали отношения, но потом вновь воссоединялись. В 2016-м в их отношениях была поставлена точка, а в 2017 году Дисик начал встречаться с Ричи, причем, отец девушки был категорически против их романа. Что касается Софии, раньше она недолго встречалась с Джастином Бибером. Их отношения завязались летом 2016 года и довольно стремительно закончились.

София Ричи и Скотт Дисик

Кортни Кардашьян и Скотт Дисик