Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине опять увеличилось, за сутки умерло 11 человек

28.05.2020, 9:50, Новости дня

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 477 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 28 мая.

Это самый высокий суточный прирост с 15 мая, когда зафиксировали 528 новых случаев.

Общее количество инфицированных в стране увеличились до 22 382.

От коронавирусной инфекции умерло 669 украинцев (+11 за сутки), вылечилось 8439 больных (+444 за сутки).

Таким образом, количество новых случаев, подтвержденных за сутки, опять превышает число пациентов, которым удалось выздороветь.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 322 746 образцов.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 947;

Волынская область – 851;

Днепропетровская область – 920;

Донецкая область – 158;

Житомирская область – 673;

Закарпатская область – 1124;

Запорожская область – 425;

Ивано-Франковская область – 1339;

Киев – 2793;

Киевская область – 1517;

Кировоградская область – 495;

Луганская область – 45;

Львовская область – 1513;

Николаевская область – 282;

Одесская область – 861;

Полтавская область – 268;

Ровенская область – 1588;

Сумская область – 166;

Тернопольская область – 1131;

Харьковская область – 981;

Херсонская область – 177;

Хмельницкая область – 386;

Черкасская область – 401;

Черновицкая область – 3201;

Черниговская область – 140.

Підтверджено 22 382 випадки COVID-19, з них 8439 одужали, 669 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено… Posted by Центр громадського здоров’я України on Kolmapäev, 27. mai 2020

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,69 млн, из них более 2,35 млн вылечились, а 355,6 тыс. умерли.