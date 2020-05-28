 

Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине опять увеличилось, за сутки умерло 11 человек

28.05.2020, 9:50, Новости дня

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 477 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 28 мая. 

Это самый высокий суточный прирост с 15 мая, когда зафиксировали 528 новых случаев. 

Общее количество инфицированных в стране увеличились до 22 382.

От коронавирусной инфекции умерло 669 украинцев (+11 за сутки), вылечилось 8439 больных (+444 за сутки).

Таким образом, количество новых случаев, подтвержденных за сутки, опять превышает число пациентов, которым удалось выздороветь. 

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 322 746 образцов.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 947;
Волынская область – 851;
Днепропетровская область – 920;
Донецкая область – 158;
Житомирская область – 673;
Закарпатская область – 1124;
Запорожская область – 425;
Ивано-Франковская область – 1339;
Киев – 2793;
Киевская область – 1517;
Кировоградская область – 495;
Луганская область – 45;
Львовская область – 1513;
Николаевская область – 282;
Одесская область – 861;
Полтавская область – 268;
Ровенская область – 1588;
Сумская область – 166;
Тернопольская область – 1131;
Харьковская область – 981;
Херсонская область – 177;
Хмельницкая область – 386;
Черкасская область – 401;
Черновицкая область – 3201;
Черниговская область – 140.

Підтверджено 22 382 випадки COVID-19, з них 8439 одужали, 669 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Kolmapäev, 27. mai 2020

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.   

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,69 млн, из них более 2,35 млн вылечились, а 355,6 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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