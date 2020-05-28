Подозреваемый в убийстве семи человек в марте с оружием нападал на человека – адвокат

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28.05.2020, 9:50, Новости дня

Анатолий Захаренко, подозреваемый в массовом убийстве в Житомирской области 22 мая, в марте совершил вооруженное нападение, но избежал уголовной ответственности. Об этом 28 мая в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

“Подозреваемый в убийстве в Житомирской области еще в марте этого года совершил нападение на человека. Тогда он тоже был с оружием. Это было ружье. Но он смог избежать уголовной ответственности. Полиция ружье приняла за “предмет, похожий на биту, 47 см”. Человек, на которого он напал, зовут Николай. После опроса соседей удалось установить, что у подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции. Могу предположить, что именно поэтому Николай решил не настаивать на уголовном деле”, – написал он.

Адвокат считает, что если бы Захаренко тогда “осознал необратимость наказания”, трагедии можно было бы избежать.

“Считаю, что Государственное бюро расследований должно дать этому событию надлежащую оценку”, – подчеркнул Найем.

Підозрюваний у вбивстві в Житомирській області ще в березні цього року здійснив напад на людину. Тоді він теж був зі…

Posted by Masi Nayyem on Kolmapäev, 27. mai 2020

В ночь на 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области произошла стрельба, в результате которой погибли семь человек.

Подозреваемого в убийстве, арендатора пруда Захаренко, арестовали на два месяца. Мужчина утверждает, что оборонялся. “Их было восемь человек, а я был один. Тем более ночью. Я не скрывался. Я сообщил в органы, сидел и ждал. Приехали органы, я подошел, положил ружье на капот, и все. Я мог не сообщать, а спокойно скрыться. А я этого не сделал, потому что я честный человек”, – сказал Захаренко.

По информации председателя Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко, Захарченко предстоит судебно-психиатрическая экспертиза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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