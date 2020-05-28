Академик РАН заявил о вреде длительного ношения масок и перчаток

28.05.2020, 9:48, Новости дня

Коронавирус не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, поэтому ношение перчаток может быть вредным – например, можно заработать грибковые заболевания, сообщил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Зверев заявил, что «все эксперименты, определяющие, что коронавирус живет 24-72 часа на поверхностях, на самом деле показывают не живой вирус, а следы его деятельности, геном, сам вирус при этом нежизнеспособен», передает «Интерфакс».

Например, «просто устроенные вирусы, типа полиомиелита, могут находиться во внешней среде очень долго, сколько угодно, в принципе», но «сложноустроенные вирусы – нет, долго не живут, а разлагаются».

Потому ношение перчаток, по его мнению, не имеет смысла, а наоборот, даже вредно: «Мы собираем на них все, что можно, – и грибки, и бактерии, и аллергены, и тащим это все домой, и точно так же – тащим к лицу. Если человек в перчатках – он что, не может коснуться лица, это его как-то остановит? Это бессмысленная мера. И, естественно, любые перчатки портят кожу, а это наш защитный механизм, часть врожденного иммунного ответа».

Ученый указал, что «кожа защищает гораздо лучше перчаток».

Также он высказался против ношения защитных масок на улице: «На улице не летает вирус. Если соблюдаете социальную дистанцию, ничего вам не передастся».

Маску, по его словам, нужно надевать в местах скопления народа, в метро, магазинах, «а на улице маска не просто бесполезна, а наносит вред».

Ранее главный врач ГКБ №15 имени Филатова Валерий Вечорко объяснил, почему нужно носить маски и перчатки.