 

Chevron сократит 10-15% персонала на фоне реструктуризации

28.05.2020, 9:40, Новости дня

Chevron Corp, второй по величине производитель нефти в США, сократит от 10% до 15% своей рабочей силы по всему миру в рамках продолжающейся реструктуризации, пишет Reuters.

Ранее компания заявил о сокращении расходов в 2020 году на 30% и о некотором добровольном сокращении рабочих мест на фоне резкого падения цен на нефть.

Штат Chevron насчитывает около 45 тысяч сотрудников. Компания планирует уволить 10-15% работников, чтобы "соответствовать прогнозируемому уровню активности", подтвердила пресс-секретарь Вероника Флорес-Паниагуа.

В этом месяце Chevron заявила, что сократит планируемую добычу сланцевой нефти в США примерно на 125 тысяч баррелей в сутки.

По словам пресс-секретаря, сокращение примерно 4500-6750 рабочих мест по-разному затронет каждое подразделение и регион. Большинство сокращений пройдет уже в этом году.

Рынок нефти пережил обвал цен в этом году, поскольку меры по борьбе с коронавирусом, включая ограничения на поездки и приостановку работы предприятий, снизили спрос на топливо.



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