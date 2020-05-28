 

В судьбу “пушистиков” из контактного зоопарка вмешалась прокуратура

28.05.2020, 9:40, Новости дня

В судьбу обитателей "пушистиков" контактного зоопарка "Мир пушистиков" во Владивостоке вмешалась прокуратура. Уже возбуждено уголовное дело — о жестоком обращении с животными, передают "Вести:Приморье".

Как выяснилось, владельцы зверинца бросили на произвол судьбы животных, обитающих в здании городского океанариума. Там и располагался контактный зоопарк. После проведенной прокурорской проверки стало известно, что зверей не кормили с 23 по 26 мая, вольеры, в которых они находились, не убирались. Собранные материалы были отправлены в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения и стали основанием для возбуждения уголовного дела.

Сейчас следственные действия продолжаются, сообщили в пресс-службе ведомства. Владивостокская прокуратура контролирует ход расследования.

Как уточнил vl.ru, совладелец зоопарка Игорь Симоненко сегодня вывез всех обитателей зверинца на базу отдыха "Орион" в районе бухты Спокойной. Кроме уголовного дела, над владельцами зоопарка навис долг за аренду –  около 700 тысяч рублей.

Текст:

ГТРК "Владивосток"



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