Бренд Haval впервые показал преемника Hover

28.05.2020, 9:32, Новости дня

В Сети продемонстрировали первую серию эскизов новинки внедорожника Haval H5 с рамной конструкцией.

Вместе с тем предложенный экземпляр позиционируется в качестве преемника для устаревшего Hover H5. Инсайдеры анонсировали, что презентация автомобиля пройдет к лету нынешнего года. Дизайн кузова оказался более агрессивным и брутальным, что проявляется в объемных бамперах, головной оптике и увеличенной решетке радиатора. В салоне предусмотрели улучшенный мультимедийный комплекс, виртуальную панель приборов и стильные дефлекторы.

Технические характеристики автомобиля пока удерживаются в тайне, однако есть предположения, что модель получил 2-литровый агрегат на 190 л.с. мощности. Внедорожник получил систему полного привода и механическую трансмиссию. Старт продаж состоится к концу нынешнего года.