 

Бренд Haval впервые показал преемника Hover

28.05.2020, 9:32, Новости дня

В Сети продемонстрировали первую серию эскизов новинки внедорожника Haval H5 с рамной конструкцией.

Вместе с тем предложенный экземпляр позиционируется в качестве преемника для устаревшего Hover H5. Инсайдеры анонсировали, что презентация автомобиля пройдет к лету нынешнего года. Дизайн кузова оказался более агрессивным и брутальным, что проявляется в объемных бамперах, головной оптике и увеличенной решетке радиатора. В салоне предусмотрели улучшенный мультимедийный комплекс, виртуальную панель приборов и стильные дефлекторы.

Технические характеристики автомобиля пока удерживаются в тайне, однако есть предположения, что модель получил 2-литровый агрегат на 190 л.с. мощности. Внедорожник получил систему полного привода и механическую трансмиссию. Старт продаж состоится к концу нынешнего года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Палата представителей представила новый законопроект в связи с коронавирусом

25.05 / Ученые доказали пользу популярного способа профилактики коронавируса

29.03 / Ученым удалось извлечь из черного другие цвета

10.04 / Прикамский кардиодиспансер в рамках нацпроекта получит 300 единиц медоборудования

16.04 / В Испании ужесточили наказание за нарушение карантина

05.05 / Пилот сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» назвал свою версию трагедии

18.04 / В США испугались частых контактов Путина и Трампа на фоне коронавируса

20.05 / Голикова рассказала о проекте национального плана по выходу из кризисной ситуации с COVID-19

14.04 / Число вирус-положительных в мире превысило 2 млн человек

14.04 / Мединский создал список причастных к сносу памятника Коневу в Праге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска