Презентован модернизированный кроссовер Geely GS

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28.05.2020, 9:32, Новости дня

Китайский автогигант Geely официально рассекретил новый кроссовер Geely GS, который отличается привлекательной внешностью.

Разработчики предусмотрели для модели более дорогое оснащение салона, а также ряд новых опций. Примечательно, модель GS до настоящего времени отсутствует на российском рынке, несмотря на то, что годом ранее автомобиль прошел сертификацию ОТТС для старта продаж. Отличить новый экземпляр можно по форме бамперов, решетки радиатора, светодиодной оптике и других внешним параметрам.

В салоне применили электронную приборную панель, новый мультимедийный комплекс, а также установили систему ионизации воздуха. Под капотом GS используется 1,8-литровый мотор на 133 л.с. Также в продаже имеются турбированные модификации на 141 и 177 л.с. мощности.



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