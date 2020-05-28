В РФ обнаружен новый вид клещей

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28.05.2020, 9:30, Новости дня

Специалисты Сибирского отделения Российской академии наук обнаружили на территории Западной Сибири новый вид опасных клещей.

«В окрестностях Новосибирска и Томска обнаружено большое количество особей межвидовых гибридов иксодовых клещей, которые образует плодовитое потомство. Этот гибрид приобрел свойство обоих родительских видов, имеет более широкий сезон активности», – рассказала заведующая лабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины Нина Тикунова телеканалу «Звезда». 

По ее словам, самое неприятное, что гибридные особи способны переносить инфекционные агенты обоих родительских видов, а это опасно для человека.

При этом Тикунова отметила, что в сибирской лаборатории учеными был разработан препарат для экстренной профилактики и терапии клещевого энцефалита. 

Препарат уже прошел доклинические испытания, сейчас он передан фармацевтической компании для дальнейших клинических испытаний. 

Ранее главный специалист по клещам ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина рассказала, что в лесах и парках уж вовсю орудуют клещи, пик нашествия членистоногих приходится на пору цветения черемухи. 

Напомним, от укусов клещей в Москве пострадали уже более ста человек, насекомые проснулись раньше срока.



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