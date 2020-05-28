Заболевший коронавирусом глава Тувы захотел лечиться амбулаторно

28.05.2020, 9:30, Новости дня

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, рассказал, что чувствует себя относительно хорошо, и попросил медиков отпустить его на амбулаторное лечение.

«Чувствую себя относительно хорошо. Намного легче стало дышать. Голова не так болит. Лекарства принимаю по требованию врачей. … Управление провожу по телефону. … Легко инфицированных, у кого легкое течение болезни, как у меня, я считаю, можно было бы отпускать под их ответственность под жесткую изоляцию с выполнением всех требованием амбулаторно», – сказал Кара-оол в видеообращении, опубликованом на официальной странице главы Тувы в социальной сети «ВКонтакте».

Он добавил, что будет просить врачей «в очередной раз» отпустить его домой. «До сих пор не покидает чувство, что чью-то кровать я занимаю. Надеюсь, врачи меня поймут правильно», – добавил глава Тувы.

Ранее сообщалось, что Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, он чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей.