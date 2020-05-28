 

«Академик Черский» вышел из логистического центра «Северного потока –2»

28.05.2020, 9:30, Новости дня

Трубоукладчик «Академик Черский» спустя три недели стоянки вышел из немецкого порта Мукран – логистической базы «Северного потока – 2», где хранятся трубы для строительства газопровода.

Как следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking, спустя почти два часа движения на юго-восток судно снова встало на якорь недалеко от порта, передает РИА «Новости».

«Академик Черский» прибыл в Мукран 8 мая. Трубоукладчик шел в Германию длинным маршрутом через Африку, путь занял у него почти три месяца. В ходе своего рейса он многократно менял пункт назначения.

Напомним, задержка в строительстве газопровода «Северный поток – 2» возникла после того, как из-за американских санкций работу прекратила швейцарская компания Allseas. Она остановила работы по строительству «Северного потока – 2» и увела свои суда-трубоукладчики.

Глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. «Академик Черский» рассматривается как один из вариантов замены. По прогнозам Минэнерго, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года. «Северный поток – 2» построен на 93%. 



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