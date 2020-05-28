Патолог Жанна Шмидт: «Создать вакцину от коронавируса невозможно»

28.05.2020, 9:30, Разное

Патолог Жанна Шмидт, которая является сотрудником западногерманского университета, заявила, что в ближайшее время создать вакцину от коронавируса невозможно. Эксперты пока не могут сказать, что произойдет, если использовать вирус с ослабленным действием для профилактики COVID-19.

В РФ исследователи рассказали о том, что в конце июня стартуют клинические испытания вакцины на добровольцах. До этого этапа исследователи должны получить результаты опытов над чувствительными лабораторными животными, а также соответствующее разрешение Минздрава РФ. Ранее российские исследователи пытались создать вакцину против коронавирусной инфекции у свиней, но потерпели неудачу.

По словам патолога, COVID-19 действует на клетку и обманывает ее. В геноме содержатся домены-коды, благодаря которым исправляется ошибка в репликации, но исследователи пока не могут найти способ, как блокировать энзим, принимающий участие в процессе. Жанна Шмидт отметила, что используемые антитела оказались очень токсичными, поэтому животные не выжили. Поэтому терапия, при которой используют плазму людей, переболевших COVID-19, не эффективна.

Гипотеза о том, что формируется коллективный иммунитет, пока не получила официального подтверждения. Поэтому патолог считает, что вакцина при коронавирусе не поможет. По ее мнению, следует разрабатывать действенную терапию, чтобы появились качественные лекарственные препараты от COVID-19.