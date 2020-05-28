Пентагон решил предоставить Украине военную помощь на 125 млн долларов

28.05.2020, 9:08, Новости дня

Пентагон готов предоставить дополнительную военную помощь Украине на сумму 125 млн долларов, ссылаясь на достижения в ключевых реформах, а именно в противодействии коррупции.

Как отмечает телеканал CNN со ссылкой на источники в военном ведомстве и неназванного помощника конгрессмена, для дальнейшего выделения Киеву военной помощи необходимо было подтверждение о том, что Украина продвинулась в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и усилении общественного контроля, передает РИА «Новости».

Данный пакет представляет собой вторую половину из 250 млн долларов, выделенных на содействие безопасности Украины, которые были ассигнованы Конгрессом в законе о государственной обороне 2020 года.

Предполагается, что в его рамках Украина получит мобильные радиолокационные системы, разработанные для отслеживания артиллерийского и ракетного огня, несколько десятков машин скорой помощи, аппаратуру засекреченной связи и два патрульных катера, оснащенных 30-миллиметровыми автоматическими пушками с дистанционным управлением.

Ранее США передали Украине военное и медицинское оборудование на сумму более 25 млн долларов для использования «в зоне операции в Донбассе».

Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что США намерены поставить Украине три катера типа Island в 2021 году.