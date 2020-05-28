Питт и Джоли помирились, чтобы устроить дочери Шайло незабываемый праздник

28.05.2020, 8:53, Разное

Вчера, 27 мая, дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта исполнилось 14 лет. Ради Шайло звездные родители забыли все свои обиды и объединились, чтобы устроить отличный праздник.

Во время карантина это оказалось не так просто, но актриса нашла выход, организовав для именинницы онлайн-вечеринку с друзьями. Родители пообещали, что как только ограничения будут сняты, Шайло Джоли-Питт ждет огромный настоящий праздник. Возможно, это будет дома у отца, так как на заднем дворе его дома располагается большой скейт-парк. Обычно вечеринки у Брэда Питта славятся играми на свежем воздухе и весельем.

Западные СМИ написали о том, что артисты были полны решимости сделать праздник для Шайло незабываемым. 14-летней девочка трудно осознавать, что из-за самоизоляции она не может разделить радость со своими близкими друзьями.

По словам инсайдера, Брэд Питт до сих пор не осознает, что у него такой взрослый ребенок. Актер старается больше с ней общаться и проводить свободное время. Анджелина Джоли и ее экс-супруг смогли защитить своих детей от сплетен и домыслов. Звездные родители стремятся к тому, чтобы у наследников была нормальная жизнь, поэтому не вмешивают их в свои ссоры.