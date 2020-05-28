Samsung Galaxy A51 получил «прокачанную» версию на 8 ГБ ОЗУ

28.05.2020, 8:53, Разное

По результатам минувшего месяца, согласно данным Яндекс.Маркет, Samsung Galaxy A51 на рынке РФ стал самым популярным смартфоном. Недавно производитель презентовал в Индии «прокачанную» версию гаджета, которая получила 8 ГБ ОЗУ.

Модель Galaxy A51 в РФ предлагается с 4/6 ГБ основной и 64/128 ГБ встроенной памяти соответственно. Ценник для российских покупателей стартует от 21 990 рублей. Изначально смартфон стоил немного дешевле, так как стоимость в январе была на 2 тысячи меньше. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Индии. Версию с 6/128 ГБ можно было приобрести за 317 долларов, но в прошлом месяце производитель поднял ценник на 17 долларов из-за сложившейся в стране ситуации с налогообложением.

«Прокачанный» Galaxy A51 обойдется индийским потребителям в 370 долларов. Модель получила 8 гигабайтов ОЗУ и 128 гигабайтов флэш-памяти. Остальные характеристики гаджета прежние. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым экраном Super AMOLED Infinity-O. Камера устройства четверная на 48 Мп, а фронтальная на 32 Мп. Samsung Galaxy A51 работает на однокристальной SoC Exynos 9611, а емкость аккумулятора – 4000 мАч.