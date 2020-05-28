В Минздраве России объяснили странную статистику по коронавирусу

28.05.2020, 8:50, Разное

Чтобы охладить дискуссию, в Министерстве здравоохранения России решили пояснить, в каких случаях человек признается заболевшим и когда COVID-19 можно считать причиной смертности. Специалисты разработали методические рекомендации для врачей.

Согласно документу, все подхватившие инфекцию делятся на носителей и больных. Носителями считаются люди, у которых тест на коронавирус показал положительный результат, но болезнь протекает бессимптомно. Такие случаи не заносятся в статистику заболеваемости, но их количество также подсчитывается и включается в официальные данные.

При летальном исходе COVID-19 может быть указан в качестве основной или “прочей” причины смерти. При наличии у скончавшегося нескольких заболеваний основным считается то, на борьбу с которым потребовалась большая доля медицинских ресурсов. В статистику не включаются лишь те случаи, когда коронавирус очевидно не мог быть причиной кончины: к примеру, если на больного упало дерево, либо если он умер во время срочного хирургического вмешательства.

В случаях обнаружения хронических заболеваний причиной кончины будет указан COVID-19. В Минздраве подчеркнули, что при всех летальных случаях для установления причины смерти должно проводиться вскрытие.