Суд допросит попугая в качестве свидетеля по делу об убийстве

28.05.2020, 8:50, Разное

Один из судов в Аргентине допросит попугая в качестве свидетеля по делу об изнасиловании и убийстве 46-летней женщины. Стражи порядка выяснили, что птица находилась в помещении в момент преступления.

Женщина сдавала комнату трем мужчинам. Двое из них являются подозреваемыми, а у третьего оказалось алиби. Сосед аргентинки рассказал, что после происшествия попугай постоянно повторял фразу: “Почему ты меня ударил?” Правоохранители считают, что пернатый питомец может озвучить последние слова убитой.