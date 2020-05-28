В Госдуму внесли закон об отмене документа, осудившего пакт Молотова – Риббентропа

28.05.2020, 8:45, Новости дня

Лидер партии “Родина”, депутат Госдумы Алексей Журавлев внес в Госдуму на рассмотрение проект закона, который в случае принятия признает не действующим на территории России постановление Съезда народных депутатов СССР, которые в 1989 году осудили пакт Молотова – Риббентропа, подписанный в августе 1939 года перед непосредственным нападением Гитлера на Польшу и началом Второй мировой войны, пишет Znak.com. Законопроект отражен в базе данных Госдумы.

Постановление “О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года” Съезд принял 24 декабря 1989 года. Алексей Журавлев в своем законопроекте предлагает этот документ отменить – постановление, по мнению депутата, “не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны внешних сил”.

При подготовке проекта постановления в 1989 году его авторы не руководствовались принципами объективности и беспристрастности, считает депутат, а были ориентированы на осуждение дополнительного секретного протокола о “геополитических преобразованиях в Европе накануне Второй мировой войны”.

Журавлев убежден, что акцент на тайном характере пакта Молотова – Риббентропа и выводы о том, что ряд его положений противоречили суверенитету и независимости третьих стран, “не могут быть признаны состоятельными”.

“Практика заключения секретных протоколов была характерной чертой дипломатии того времени, а экономические и политические интересы государств в том или ином регионе всегда присутствуют в международных отношениях. При этом Протокол не предусматривал изменение границ других стран каким-либо образом, в том числе военным. В отличие от способов сегодняшнего дня, когда “демократия” экспортируется с помощью “оранжевых революций”, путем свержения законных правительств”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Журавлев считает, что Съезд народных депутатов в 1989 году осуждением пакта Молотова – Риббентропа преследовали еще одну цель – “создание иллюзии легитимности выхода из состава СССР прибалтийских республик, якобы вошедших в состав СССР не по своей воле”. По словам депутата, принятый тогда документ стал “дополнительным фактором начала распада Советского Союза и создал “нормативную” базу для дальнейших фальсификаций вокруг истории Второй мировой войны”.

Издание отмечает, что депутат Журавлев предложил также дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 354.2 “Фальсификация исторических фактов о причинах и итогах Второй мировой войны”. Проект закона предусматривает наказание за “возложение на СССР ответственности за развязывание Второй мировой войны либо отрицание основной роли СССР в победе над странами оси во Второй мировой войне “. Предполагаемые санкции за нарушение статьи – штраф до 300 тысяч рублей либо принудительные работы или тюремное заключение на срок до двух лет.