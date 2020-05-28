 

Гривна продолжает дешеветь по отношению к доллару и евро

28.05.2020, 8:30, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 28 мая.

Курс гривны по отношению к доллару США снизился на 10 копеек: с 26,90 грн/$ до 27,00 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 21 копейку: с 29,51 грн/€ до 29,72 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю остался на уровне 3,80 грн за 10 руб.

Гривна уже третий день подряд дешевеет по отношению к доллару и евро.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Для лечения слепоты биологи научились производить клетки сетчатки

17.04 / “Нужно задавать сложные вопросы”. Британия хочет выяснить роль Китая в распространении коронавируса

30.04 / В РФ зарегистрирован рост числа пожаров на фоне самоизоляции

06.04 / Мэр Читы попытался приказать сшить маску местному жителю

13.05 / Минздрав призвал к реформированию системы ОМС

13.05 / Мясников предложил наказание для «циничных подонков» за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

14.04 / Названы новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

18.05 / Путин предупредил о сохранении опасности распространения коронавируса

14.04 / Школьникам в одном из сел Башкирии пришлось учиться на трассе из-за плохого интернета

21.04 / Мнения: Война с вирусом больше всего похожа на Первую мировую

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска