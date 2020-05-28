Гривна продолжает дешеветь по отношению к доллару и евро
28.05.2020, 8:30, Новости дня
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 28 мая.
Курс гривны по отношению к доллару США снизился на 10 копеек: с 26,90 грн/$ до 27,00 грн/$.
Гривна к евро подешевела на 21 копейку: с 29,51 грн/€ до 29,72 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю остался на уровне 3,80 грн за 10 руб.
Гривна уже третий день подряд дешевеет по отношению к доллару и евро.
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